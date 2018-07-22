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KPSS'ye geç kalan öğrenciler

Türkiye genelinde yapılan KPSS'de, kimi öğrenciler koşa koşa gelip son anda sınava yetişirken, kimi öğrenciler de sınava geç kaldı.

İHA | 22.07.2018 - 12:04..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da başladı.

Sınava gelen öğrenciler kapıdaki görevli polis ekipleri tarafından didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı.

ÜZÜNTÜYE BOĞULDULAR

Sınava geç kalan öğrenciler ise saat 10.00’dan itibaren binalara alınmadı. Sınava geç kalan bazı öğrenciler ise içeri girmek için görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınav saatini kaçırdıkları için binalara alınmayan adaylar, okul kapılarından geri dönerek üzüntüye boğuldu.

GEÇ KALANLAR İÇERİ ALINMADI

Sınavın başlamasına dakikalar kala bazı öğrenciler sınava kıl payı yetişerek nefes nefese kaldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise saat 10.00’dan itibaren binalara alınmadı.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

Sınava geç kalan bazı öğrenciler ise içeri girmek için görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınav saatini kaçırdıkları için binalara alınmayan adaylar, okul kapılarından geri döndü.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

KPSS'ye geç kalan öğrenci: Yanlış okula gitmişim ViDEO

"YANLIŞ OKULA GİTMİŞİM"

Sınava geç kalan adaylardan Rıdvan Demirtaş, “Sınava yetişemedim yanlış okula gitmişim. Yapacak bir şey yok 2 dakikayla kaçırdık. Sağlık olsun.” dedi.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

Sınava geç kalarak ismini vermek istemeyen bir aday ise, “Bir şey söyleyemeyeceğim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Sınava geç kalıp içeri alınmayan bazı öğrenciler ise üzüntüden konuşamadı.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler ViDEO

KOŞARAK GELDİ, SON ANDA YETİŞTİ

İzmir'de sınava gireceği okula gelen aday kapıların kapanmasına dakikalar kala içeri girmeyi başardı.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Samsun’da, Kamu Personeli Seçme Sınavı için sınav yapılacak yerlere son saniye gelen adayların koşturmaları dikkat çekerken, geç kaldıkları için salona alınmayanlar gözyaşı döktüler.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

KAPIDA KALDI

Konya'da binlerce memur adayının ter döktüğü 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başlamasına dakikalar kala, adaylardan bazıları koşarak sınavlarına yetişebildi.  
Sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okula gelen adaylar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sınava geç kalan aday görevliler tarafından içeri alınmadı.

KPSS'ye geç kalan öğrenciler

KPSS'ye geç kalan öğrenci: Yanlış okula gitmişimKPSS'ye geç kalan öğrenci: Yanlış okula gitmişim

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