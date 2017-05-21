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KPSS'ye giderken kaza yaptılar

Yozgat'ta KPSS'ye girecek adayların bulunduğu 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.05.2017 - 13:33
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KPSS'ye girecek adayların sabah erken saatlerde yola çıkması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

E-88 Karayolu'ndaki Atatürk Yolu Kavşağı'nda 4 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KPSS'ye giderken kaza yaptılar

Yaralanan sürücülerden Kadir Özer, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

POLİS ARACIYLA SINAVA GİTTİLER

Sınava girecek adaylar ise polis aracıyla sınav merkezlerine götürüldü.

KPSS'ye giderken kaza yaptılar

Öte yandan, sınav merkezlerinde de adaylar yapılan aramalardan sonra içeri alınırken, ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında saat 09.45'te kapılar kapatıldı. 1 dakika dahi geç kalan adaylar sınava alınmadı.

KPSS'ye giderken kaza yaptılar

KPSS'ye giderken kaza yaptılar

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