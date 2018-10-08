KPSS'ye giremeyen genç kız isyan etti

Dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için memur adayları sınava girecekleri okula sabah saatlerinde gelmeye başladılar. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) daha önce yaptığı duyuruda saat 10.00'dan sonra gelen adayların sınava alınmayacağını duyurmuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sınava 1 dakika kala salona gelen aday, bu kez kimlik kartı yerine ehliyetini getirince, sınava alınmadı. Sınava girmek için Urla'dan gelen Melek Yıldız, kimliğini takside unutunca gözyaşlarına boğuldu. Kampüste oturup ağlayan Yıldız'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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"SABAHTAN BERİ BURAYA GELMEYE ÇALIŞIYORUM"

Melek Yıldız, "Urla'dan tam 5 araç değiştirerek geldim. Önce başka bir yere götürdüler. 'Orası değil' dediler, sonra bir başka yere götürdüler, 'Burası da değil' dediler. Tınaztape Kampüsü'ne çıktım. 'burası da değil dediler ve beni buraya getirdiler. Aksilik gibi bir de kimliğimi takside unuttum. Sınava giremediğime yanmıyorum. Sabahtan beri koşuyorum. Abartısız 20 dakikadır da buraya yetişmek için yolda koşuyorum. Bu sisteme yanıyorum. Buraya gelmek için 50 lira harcadım. Ben Sabancı'nın kızı değilim. Daha önce sınavlara giremeyip de ağlayanları görüyordum da bunun benim başıma gelebileceğini hiç düşünmedim. Sabah saat 06.00'dan beri buraya gelmeye çalışıyoruz." dedi.



