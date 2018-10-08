taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1755
Euro
7.097
Altın
1193.985
Borsa
94541.64
Gram Altın
237.336

KPSS'ye giremeyen genç kız isyan etti

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için okula gelen memur adayı Melek Yıldız, sınava geç kalınca içeri alınmadı. Genç kız gözyaşlarına boğuldu.

DHA | 08.10.2018 - 11:11..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için memur adayları sınava girecekleri okula sabah saatlerinde gelmeye başladılar. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) daha önce yaptığı duyuruda saat 10.00'dan sonra gelen adayların sınava alınmayacağını duyurmuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sınava 1 dakika kala salona gelen aday, bu kez kimlik kartı yerine ehliyetini getirince, sınava alınmadı. Sınava girmek için Urla'dan gelen Melek Yıldız, kimliğini takside unutunca gözyaşlarına boğuldu. Kampüste oturup ağlayan Yıldız'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

KPSS'ye giremeyen genç kız isyan etti

KPSS'ye giremeyen genç kız isyan etti ViDEO

"SABAHTAN BERİ BURAYA GELMEYE ÇALIŞIYORUM"

Melek Yıldız, "Urla'dan tam 5 araç değiştirerek geldim. Önce başka bir yere götürdüler. 'Orası değil' dediler, sonra bir başka yere götürdüler, 'Burası da değil' dediler. Tınaztape Kampüsü'ne çıktım. 'burası da değil dediler ve beni buraya getirdiler. Aksilik gibi bir de kimliğimi takside unuttum. Sınava giremediğime yanmıyorum. Sabahtan beri koşuyorum. Abartısız 20 dakikadır da buraya yetişmek için yolda koşuyorum. Bu sisteme yanıyorum. Buraya gelmek için 50 lira harcadım. Ben Sabancı'nın kızı değilim. Daha önce sınavlara giremeyip de ağlayanları görüyordum da bunun benim başıma gelebileceğini hiç düşünmedim. Sabah saat 06.00'dan beri buraya gelmeye çalışıyoruz." dedi.

KPSS'ye giremeyen genç kız isyan etti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

76
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

39
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

74
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

124
Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

34
Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

172
Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM