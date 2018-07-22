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KPSS'ye girmeye çalışan adayın yaşadığı aksilikler

KPSS'ye girmeye çalışan bir aday önce bozuk para sonra tespihi yüzünden sınava alınmadı. Tespihi ailesine bırakıp tekrar gelen aday bu kez de sınav giriş belgesi yüzünden sınavı kaçırdı.

DHA | 22.07.2018 - 13:24..
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Çorum'da KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti. Sınav nedeniyle kentte düğün etkinlikleri durdurulurken, inşaatlarda çalışma yaptırılmadı.

Merkez Atatürk Anadolu Lisesi'nde bazı adaylar, sınavı dakikalarla kaçırırken, bazıları ise son anda okula giriş yaptı. Bir aday ile görevliler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı. Okula gelen aday, arama sırasında üzerinde bozuk para çıkınca içeri alınmadı.

KPSS'ye girmeye çalışan adayın yaşadığı aksilikler

"TESPİHİM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Bozuk paraları bir kenara bırakan adayın üstünden bu kez de tespih çıktı. Görevli polisler, adaya tespihle giremeyeceğini söyledi. Aday ise "Tespihim her şeyden önemli" dedi ve aile yakınlarına yöneldi.

BU KEZ DE SINAV BELGESİNİ UNUTTU

Bu sırada görevli polisler adaya sınav saatinin geldiğini söyledi. Tespihini yakınlarına teslim eden aday, tam zamanında okula giriş yaptı. Ancak, bu kez yeniden dışarı çıkartıldı. Adayın sınava, sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için alınmadığı ortaya çıktı. Üzgün olduğu gözlenen aday, ailesiyle otomobile binerek okuldan ayrıldı.

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