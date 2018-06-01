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Kral Kızı UNESCO'nun geçici listesinde

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Kral Kızı adıyla bilinen tarihi Roma hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

AA | 01.06.2018 - 11:46..
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Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Roma hamamının, Valilik tarafından 2010 yılında yapılan çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarıldığı ve UNESCO'ya dahil edilmesi için Vali Kemal Yurtnaç'ın, geçen yıl girişimde olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemal Yurtnaç, Yozgat'ın ve Türkiye'nin en önemli kültürel varlıklarından tarihi Roma hamamını en iyi şekilde tanıtmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Kral Kızı UNESCO'nun geçici listesinde

"ÇALIŞMALARIMIZ MEYVESİNİ VERDİ"

Vali Kemal Yurtnaç, "2010 yılında, İl Özel İdaresi katkılarıyla Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmalarında yarı olimpik havuz ve birçok kalıntı ortaya çıkarılmış ama tanıtımı için fazla çaba harcanmamış. Dünya üzerinde sadece iki yerde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıldır termal sıcak suyu akan bu tarihin tanıtımı için girişimlerde bulunduk. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Avni Botsalı ve yönetim kurulu üyelerini ilimizde misafir ettik. Toplantı yaparak Roma hamamını anlattık. Katıldığımız ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında ana konseptimiz, Roma hamamı oldu. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinesinde oluşturulan ekiple UNESCO başvurusu için teknik çalışmaları gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıldan beri yaptığımız koordineli çalışmalar meyvesini verdi ve Sarıkaya Roma Hamamı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı" dedi.

Kral Kızı UNESCO'nun geçici listesinde


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