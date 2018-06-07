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Kral Midas'ın vadisinde turizm atağı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen Frig Vadisi'ni turizm merkezi haline getirmek için çalışmalar başladı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 14:43..
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Eşek kulaklarıyla ünlü Frigya kralı Midas'ın Frig Vadisi eşsiz güzelliğe sahip olmasına rağmen pek az kişi tarafından biliniyor, ziyaret ediliyor. Vadi Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya'yı kapsıyor. Bu tarih kokan vadiye ziyaretçi az olunca Frig Vadisi turizm geliştirme projesi kapsamına girdi.

BÖLGEDE AKTİVİTELER ÇOĞALTILIYOR

Çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra ATV, Fayton, Kano ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle bölge canlandırılacak. Bu sayede bölge doğa ve spor turizmi açısından da geliştirilecek.

İhsaniye Kaymakam Vekili Ömer Faruk Özdemir, bölgedeki turizmi geliştirmek için yaklaşık 1 milyon lira civarında yatırım yapıldığını söyledi.

Özdemir, "Milattan önce 3000 yıllarında burada yaşamış olan medeniyetin bize emaneti aslında Frig Vadisi. Yaklaşık yılda 50 bin turisti ağırlıyordu bu bölge ancak turistlerimizin tamamı yalnız ziyaret edip terketmek zorunda kalıyorlardı. Biz burada hem turistlerimizi mağdur etmemek hem de ülke turizmine büyük bir katkıda bulunmak için sportif aktiviteleri de bu vadiye eklemiş bulunduk." dedi.

Kral Midas'ın vadisinde turizm atağı VİDEO

PROJEDEN HERKES MEMNUN

Kaymakamlığın başlattığı projeye Afyonkarahisar Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin yanı sıra bölgedeki yerel yönetimler de büyük destek veriyor.

Tabiat parkında bulunan Emre Gölü ise fotoğrafçıların uğrak adresi. Proje kapsamında bir yıl içerisinde gölün çevresine aktivite alanları oluşturuldu.

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