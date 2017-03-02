Kral Selman Endonezya'da video çekti

Suudi arabistan Kralı Selman Abdülaziz el Suud, resmi temaslarda bulunmak üzere başladığı Asya turu kapsamında gittiği Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

KRAL'DAN VİDEO

Suudi Arabistan Kralının Endonezya ziyaretini tarihi olarak nitelendiren ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Widodo, Kral Selman ile birlikte çektiği videoyu Facebook'ta yayınladı.

2 MİLYON ÜZERİNDE İZLENDİ

Kral Selman'ın yemek yediği esnada başlayan videoyu telefonuyla kaydeden Endonezya devlet başkanı, videoda ziyaretle ilgili Kral Selman'ın da yorumlarını aldı. 2 milyon 400 kişi tarafından izlenen video, 86 bin kişi tarafından da paylaşıldı.

MALEZYA'DA SELFİE

Geçen pazartesi günü de Kral Selman'ın Malezya Başbakanı Necib Rezzak ile selfiesi paylaşılmıştı.