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Kral Selman ve Trump terörle mücadeleyi görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump ile terörle mücadele meselesini görüştüğü bildirildi.

05.11.2017 - 13:53
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Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Kral Selman ve Trump terörle mücadeleyi görüştü

"ABD DESTEKLİYOR"

Kral Selman görüşmede geçen hafta ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınayarak, ülkesinin "ABD'nin ulusal güvenliğini koruma ve terörle mücadelede aldığı önlemleri" desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, "terörün her türlüsünü yok etme ve kaynaklarını kurutmaya" yönelik uluslararası çabanın devam etmesinin önemini vurgulayarak, Trump aracılığıyla saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

"ILIMLILIKTA ÖNEMLİ ROL"

Trump'ın da görüşmede, Suudi Arabistan'ın ılımlılığı yaymak ve aşırılıklarla mücadelede oynadığı rolden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Dünya Ticaret Merkezi yakınında geçen hafta Özbek asıllı Sayfullo Saipov'un kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

TRUMP RİYAD'A ATILAN FÜZELER İÇİN İRAN'I SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’den Suudi Arabistan’a fırlatılan balistik füzeler için İran’ı suçladı.

Suudi Arabistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot füze savunma sistemine atıfta bulunan ABD Başkanı, "Suudi Arabistan’ yapılan saldırı fikrimce İran’ın da işine geldi. Ve bizim sistemimiz onu yerle bir etti” dedi.

Trump, füze savunma sisteminin kalitesine dikkat çekerek “Bu bizim ne kadar iyi olduğumuzun bir kanıtı. Kimse bizim yaptığımız şeyi bu kadar iyi yapamaz ve şu an bunları bütün dünyaya satıyoruz” ifadelerini kullandı.

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