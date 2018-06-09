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Kraliçe Elizabeth 92. yaz doğum gününü kutladı

Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth, yazlık doğum gününü bugün kutladı

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 16:58..
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Birleşik Krallık'ın son kraliçesi 2. Elizabeth 21 Nisan'da kutladığı gerçek doğum gününün ardından krallık geleneği olan yazlık doğum gününü de bugün kutluyor.

Kraliçe Elizabeth 92. yaz doğum gününü kutladı

250 YILLIK ÇİFTTE DOĞUM GÜNÜ GELENEĞİ

İlkini 250 yıl önce Kral 2. George'un yaptığı yazlık doğum günü daha sonra gelenek halini aldı. Kral 2. George'un doğum gününün kasımda olması kutlamaların sönük geçmesine neden oluyordu ve Kral ise açık havada şaşalı büyük kutlamalar yapmak istiyordu. Bu nedenle yazın yıllık yapılan bir askeri yürüyüşle eş zamanlı olarak ve havanın da güzel olacağı beklenen günlerde resmi doğum gününü yaz mevsimi olarak belirledi.

Kraliçe Elizabeth 92. yaz doğum gününü kutladı

Böylece yaz doğum günü kutlaması bir gelenek oldu ve kendinden sonra gelenler de Haziran'ın 2. cumartesi günü yaz doğum gününü kutladı.

Kraliçe Elizabeth 92. yaz doğum gününü kutladı

AİLECEK FOTOĞRAF VERDİLER

Kraliçe Elizabeth 92. yaş gününü aslında gerçek doğum günü olan 21 Nisan'da kutlamıştı. Geçtiğimiz günlerde olduğu katarakt ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Kraliçe, doğum günü için düzenlenen törene katıldı. Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini ve askeri geçit törenlerini izledi. Ailesi ile birlikte balkondan halkı selamladı. Kraliçeye torunları Prens William ve eşi Kate Middleton, Prens Harry ve eşi Meghan Markle da eşlik etti.

Kraliçe Elizabeth 92. yaz doğum gününü kutladı


Öte yandan bugüne özel düzenlenen geçit töreninde Kraliçe'den çok dikkat çeken bir kişi vardı. Askeri geçit töreninde, 22 yaşındaki Hindü asker Charanpreet Singh Lall, 1000 muhafız içinde geleneksel ayı postundan yapılmış şapka yerine dinini temsil eden türban takan ilk asker olarak dikkatleri üzerinde topladı.

Kraliçe Elizabeth 92. yaz doğum gününü kutladı

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