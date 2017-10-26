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Kraliçe Elizabeth at yarışlarından milyonlar kazanıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, son 30 yılda safkanlarının katıldığı at yarışlarında kazandıklarıyla yüzü gülüyor.

26.10.2017 - 21:47
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At yarışlarına dair tüyo veren "myracing" adlı internet sitesinin derlediği verilere göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kayıtların tutulmaya başladığı 1988 yılından bu yana engelsiz at koşularından toplam 6,7 milyon sterlin gelir elde etti.

SAFKANLAR KRALİÇE'YE KAZANDIRIYOR

Çok sayıda yarış atına sahip kraliçenin safkanlarının son 30 yılda 2 bin 815 yarışta yer aldığı ve bunların 451'ini birincilikle bitirdiği belirtildi. Safkanlar, geçen yıl kraliçeye 557 bin 650 sterlin kazandırarak, en karlı yılını yaşattı.

Kraliçe Elizabeth at yarışlarından milyonlar kazanıyor

KRALİYET AİLESİ ATÇILIK SPORUNA YAKINDAN İLGİLİ

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin atçılık sporu, polo ve yarış atçılığı sektörüyle yakından ilgilendiği biliniyor. Bu arada, kraliçenin atlara düşkünlüğüyle bilinen kızı Prenses Anne de gelece ay Türk iş adamı Mehmet Kurt'un İngiltere'de kurduğu ve yarış atlarının sakatlıklarını ön eğitimle en aza indiren "Kurtsystems" uygulamasının resmi açılışı gerçekleştirecek.

Kraliçe Elizabeth at yarışlarından milyonlar kazanıyor

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