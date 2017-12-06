Kraliçe Elizabeth Nijerya delegeleri ile bir araya geldi

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi devletlerden Nijerya'nın yüksek komisyon üyesi George Adesola Oguntade, Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'na çıkartma gerçekleştirdi.





GÜVEN MEKTUBU TÖRENİ

Saraya eşi ile birlikte gelen Oguntade, Kraliçe II.Elizabeth ile bir araya geldi. Delege ve eşini kabul eden Kraliçe, Nijerya hükümetinden gelen "güven mektubu"nu kabul etti. Misafirlerini ayakta karşılayan Kraliçe mektubu da kabul etti.

İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİ VE NİJERYA

Üzerinde güneş batmayan ülke İngiltere'ye bu ünvanı veren, ülkenin sömürgecilik anlayışı. Sömürgecilik faaliyetleri 400 yıl öncesine dayanan İngiltere'nin en uzun süre sömürdüğü ülkelerden biri ise Nijerya.

Tam 100 yıl boyunca ülkedeki değerli madenleri İngiltere'ye getiren Krallık, 1860 yılından, bağımsızlığın ilan edildiği 1960 yılına kadar sömürge gerçekleştirdi. 1960 yılında bağımsızlığın ilan edilmesi ile tek başına ayakta durmaya çalışan Afrika'nın en zengin ülkelerinden Nijerya, 1999 yılında modern İngiliz sömürgeciliğinin ismi olan "İngiliz Milletler Cemiyeti"ne üye oldu ve tekrar İngiltere "himayesi" altına girdi.