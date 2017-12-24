Kraliçe Elizabeth'in gelinini üzen broş

İngiliz tahtının beşinci varisi olarak bilinen Prens Harry, Meghan Markle ile hayatını birleştirme kararı aldıktan sonra ilk davetine geçtiğimiz günlerde katıldı.

PRENSESİN BROŞU DİKKAT ÇEKTİ

Kraliçe Elizabeth'in Noel davetine katılan ikiliyi üzen bir an yaşandı. Kent Prensesi Michael’in broşu, günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Kent Prensesi'nin taktığı ‘Blackamoor’ isimli mücevherler 18. yüzyıldan sonra ortaya çıksa da Meghan Markle'ı üzdü. Çünkü Markle, kraliyet ailesinin ilk dul, ilk melez ve ilk Yahudi gelini olarak biliniyor.

'Blackamoor' siyahi anlamına geliyor ve 'ırkçılık' olarak algılanmaması için artık sanat galerilerinde ve otellerden kaldırılıyor.

ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTTİ

İngiliz basınında yer alan haberlere üzülen Kent Prensesi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak üzgün olduğunu ve broşun hediye olduğunu hatırlattı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Ancak Prenses Michael daha önce de ırkçı tartışmaların içinde yer almış ve aynı masada bulunan ve gürültü yapanlara “Kolonilerinize geri dönün” dediği iddia edilmişti.