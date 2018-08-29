Kraliçe Elizabeth’in seyahat bavulunda olan tuhaflıklar

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Çeşit çeşit bavulla, türlü türlü eşyalarla tatile gidiyorsun. Sadece sen değil, kraliçeler de, devlet liderleri de gerek iş için, gerekse dinlenmek için seyahat ediyorlar. Acaba bir kraliçenin çantasında ne vardır? Tarihin en iyi seyahat eden ülke hükümdarlarından biri olan Kraliçe II. Elizabeth, bir seyahat bavulunu nasıl paketlemesi gerektiğini iyi biliyor. Pardon; paketlettirmesini... Majestelerinin şık çantasının içinde kendi kanı bile var.

SU ISITICISI VE ÇAY

Kraliçenin bavulunda çay var. Evet, taze bir İngiliz çayı. 2015 araştırması, İngiliz halkının yaklaşık yarısının yurt dışına seyahat ederken çay poşetleri paketlediğini ortaya koydu. Bu da bize, İngiliz halkı ve çayları arasında bir uçsuz bucaksız bir geziye bile gidilemeyeceğini gösteriyor. Kraliçemiz de bu modaya uyuyor ve monogramlı bir su ısıtıcısı ve Earl Grey çayını yanından hiç eksik etmiyor. Bu çay, aslen İngiliz Başbakanı Earl Grey'den esinlenerek yapılmıştı. Kral çayı yani.





KENDİ KANI

Kraliçe, başlı başlına bir ülke sembolüdür; bu yüzden, çok değerli sağlığıyla başa çıkacağından emin olmak için; Kraliyet Donanması'ndan bir doktor, yerel hastaneleri önceden araştırır ve ona turlarında eşlik eder. İyi stoklanmış bir tıbbi çantayı da eksike etmez. Güvenilir bir kan kaynağının sorgulanabilir olduğu ülkelerde, Kraliçe gittiği her yerde konvoyunu takip eden kendi kişisel kan paketleri ile seyahat ediyor.

CENAZE KIYAFETİ

Kraliyet ailesinin ambalaj listesinin her üyesini etkileyen rahatsız edici bir gerçekle karşılaşıyoruz; cenaze elbisesi. Aile üyeleri, onlar yokken ölen başka bir aile üyesi olması halinde yanına siyah cenaze kıyafeti alırlar. İngiltere’ye döndüklerinde basın ve halk karşısına törene hazır ve nazır şekilde çıkabilmek için tamamen siyah renkte bir kıyafet taşırlar.

RENGARENK ELBİSELER

Seyahate çıktığı o andan itibaren gözler Kraliçe'nin üzerindeyken, Elizabeth'in jet lag rahatsızlığıyla başa çıkmak için zamanı olmaz. Kendini salma ya da eşofmanla gezme gibi bir lüksü de yok maalesef. Neyse ki, uzun mesafeli seyahatin etkilerini kamufle edecek bir çözümü var; allı pullu kıyafetleri, muhteşem şapkaları ve dikkat çekici takıları.

VE PAKETLEMEDİĞİ TEK ŞEY: PASAPORT

İngiltere Kraliçesi, hiçbirimizin sahip olmadığı bir şeyin ayrıcalığına sahip. İngiltere'deki pasaportlar Kraliçe tarafından Majestelerinin adı altında verilir. Buyüzden Kraliçe seyahat ederken pasaport taşımaz. Kısaca şöyle söyleyeyim: Kraliçenin kendisi bir pasaport.