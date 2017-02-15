Kraliçe Elizabeth'in teknoloji merakı

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Kraliçe Elizabeth'in katılımıyla açıldı.

90 yaşındaki Elizabeth, katıldığı açılışta teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek bilgi aldı.

HÜKÜMET VE İŞ DÜNYASINA SALDIRILAR

Başkent Londra'da bulunan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, hükümet ve iş dünyasına yöneltilen saldırıların yanı sıra ekonomi ve toplumu da korumayı hedefliyor.

1.9 MİLYAR STERLİNLİK YATIRIM PLANI

İngiltere hükümeti, Kasım 2016'da beş yıllık Ulusal Siber Güvenlik Stratejisini açıklamış ve bu alanda 1.9 milyar sterlin tutarında yatırım yaptıklarını duyurmuştu.