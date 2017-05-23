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Kraliçe Elizabeth'ten saldırıya ilişkin açıklama

Kraliçe Elizabeth tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı.

23.05.2017 - 14:59
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Kraliçe Elizabeth dün Manchester'da meydana gelen saldırının ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Kraliçe Elizabeth açıklamasında, "Manchester'daki konserde eğlenen birçok genç ve çocukların yaralanması ve ölmesi tüm ulusu şaşırtmıştır. Yaralanan ve yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyorum. Durum karşısında profesyonel bir şekilde seferber olan acil yardım servisi üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca bu tarz barbar bir tavır karşısında Manchester halkını tutumundan dolayı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kraliçe Elizabeth'ten saldırıya ilişkin açıklama

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