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Kraliçe II. Elizabeth'in 92. yaş günü

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü kutluyor.

AA | 21.04.2018 - 14:24..
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Kraliçe II. Elizabeth'in 92. yaş günü

63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla Birleşik Krallık genelinde etkinlikler düzenleniyor.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu.

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN HÜKÜMDAR

Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe olurken İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.

Monarkın asıl doğum gününe ek olarak bir de törensel (9 Haziran) doğum günü kutlamasının 270 yıllık bir tarihi bulunuyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in 92. yaş günü

İlk kez 1748'de Kral 2. George’un asıl doğum günün kasım ayında kötü hava şartlarına denk gelmesi nedeniyle haziran ayında törensel bir doğum günü düzenlendiği biliniyor. Kraliyette bu gelenek halen devam ettiriliyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in gerçek doğum gününü aile bireyleri ile geçirmeyi tercih ettiği bilinirken, gün içerisinde başkent Londra'daki Hyde Park, Windsor Park, Londra Kalesi'nden (Tower of London) top atışları yapılıyor.

II. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.

Kraliçe II. Elizabeth'in 92. yaş günü

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