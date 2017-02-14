Kraliçe İngiltere'deki siber güvenlik merkezi açılışında

Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC)'nin açılışı bugün gerçekleşiyor.

ngiltere hükümeti, Kasım 2016'da beş yıllık Ulusal Siber Güvenlik Stratejisini açıklamış ve bu alanda 1.9 milyar sterlin tutarında yatırım yaptıklarını duyurmuştu.

NCSC Başkanı Ciaran Martin "İngiltere'yi siber saldırılar konusunda en zorlu hedef" haline getirmek istediklerini söyledi. Merkez İngiltere'nin istihbarat teşkilatlarından Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) bir parçası olarak görev yapacak.

KRALİÇE VE PRENS PHİLİP DE KATILDI

Açılış törenine Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip katıldı. Martin İngiltere'nin ayda 60 ciddi siber saldırı yaşadığını son üç ayda 2 ve 3. kategorilerde 188 siber saldırının düzenlendiğini açıkladı.

ETKİN BİÇİMDE MÜCADELE EDİLECEK

Birinci kategori saldırılar en yüksek düzeydeki tehditler oluyor. Martin "Saldırgan devlet aktörlerinin saldırıları sonucu önemli oranda kişisel verileri ve kritik önemdeki ulusal altyapı bilgilerini kaybettik. İşimiz bununla en etkin biçimde mücadele etmek" dedi.

