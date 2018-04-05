İspanya Kralı ve ailesi, pazar günü Paskalya törenine katılmak üzere Mallorca'da bulunan Palma Katedrali'ne gitti.

GERGİNLİK TÖRENE DAMGA VURDU

Dualara eşlik eden aile çıkışta ufak bir gerginlik yaşadı. Kral VI. Felipe'nin 79 yaşındaki annesi Kraliçe Sofia ve 45 yaşındaki Kraliçe Letizia arasındaki gerginlik adeta törene damga vurdu.

Kraliçe Sofia ile Kraliçe Letizia arasında gerginlik İZLE



TORUNLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEDİ

Görüntülerde Kraliçe Sofia iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çabalasa da Kraliçe Letizia önlerine geçerek fotoğraf çekilmelerine izin vermedi.

KAYINVALİDESİNİN ELİNİ İTTİ

10 yaşındaki Sofia ve 12 yaşındaki Leonor yaşananlara bir anlam veremezken bu sırada Kraiçe Letizia, kızının üzerindeki eli indirmek için hamle yaptı.

Bunun üzerine de kayınvalide gelinin kolunu indirdi. Kral Felipe ise şaşkın bakışlarla yaşanan gerginliğin nedenini anlamaya çalıştı. Bu anlar ise kameralara anbean yansıdı.

VİDEO TWITTER'DA BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI

Yaşanan gerginliği ise 'rabillodelojo' adında bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı, ancak daha sonra silindi. Ancak görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.