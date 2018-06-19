Kraliyet ailesinde eşcinsel evlilik

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in 3. kuşak kuzeni Lord Ivar Mountbatten partneri James Coyle ile evlenmeye hazırlanıyor. Son yıllarda Kraliyet ailesinde asırlardır süren geleneklerin dışına çıkılması artık şaşırtıcı olmasa da İngiltere, bir lordun eşcinsel evliliğini açıklamasını beklemiyordu.

17 YIL EVLİ KALDI

Milford Haven'ın 3. Marki'sinin oğlu ve Kraliçe'nin kuzeni olan Lord Ivar Mountbatten, 24 yıl önce Penelope Anne Vere Thompson ile evlenmiş ve 3 çocuğu olmuştu.





BOŞANDIKTAN 5 YIL SONRA İTİRAF ETTİ

Lord Mountbatten, 2011'de Thompson ile evliliğini sonladırdı, Eylül 2016 yılında ise eşcinsel olduğunu itiraf etti. Mart 2016'da İsviçre'de kayak merkezinde tanıştığı bir havayolu şirketinde direktör olarak çalışan James Coyle ile bir süredir ilişki olduğunu bildirdi.

KARISI, YENİ SEVGİLİSİNE VERECEK

Bu açıklama Birleşik Krallık'ta şok etkisi yaratsa da çabuk sindirildi. Öyle ki düğünleri Lord'un Devon'daki malikanesinde bulunan özel şapelde yapılacak. Daha çarpıcı olanı ise Lord'un eski eşi Thompson da bu düğünde hazır bulunacak. Eski eşini, Coyle'ye takdim edecek. Bu fikrin ise eski çiftin çocuklarından çıktığı belirtiliyor.