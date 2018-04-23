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Kraliyet ailesini doğum heyecanı sardı

Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürüldü. Heyecanın arttığı kraliyette bahisler, bebeğin erkek olacağı yönünde.

İHA | 23.04.2018 - 11:16..
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İngiltere'de kraliyet ailesinin yeni bireyi yolda. Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Middleton, üçüncü çocuğunun doğumu için hastaneye götürülürken, haftalar önce başlatılan hazırlıklar bugün hayata geçirildi.

Kraliyet ailesini doğum heyecanı sardı

HASTANEDE ÖNLEMLER

Kate Middleton’ın oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesi'ndeki Lindo Wing kliniğinde doğum yapacağı bildirildi. Hastanede haftalar öncesinde önlemler alan yetkililer bugün bütün önlemlerini hayata geçirdi.

Kraliyet ailesini doğum heyecanı sardı

Hastane önüne bariyerler konuldu ve Kate Middleton hastanede olduğu sürece park yasağı olacağı duyuruldu. Aynı zamanda hastane çevresinde de kraliyet güvenliği tarafından önlemler alındı.

BAHİSLER: ERKEK ÇOCUK GELİYOR

Bir kraliyet geleneği nedeniyle çift, çocuklarının cinsiyeti hakkında bir bilgi sahibi değil,  bu yüzden hem aile hem de ülke için bu durum büyük bir heyecan oluşturuyor. Bu heyecan kimileri için de bir bahis sebebi oluyor. Şu ana kadar yapılan bahisler içerisinde 4/6 oranında doğacak bebeğin erkek olacağı belirlenirken kız çocuğunun doğumu sürpriz olarak görülüyor.

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