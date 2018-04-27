Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesinin adı açıklandı

23 Nisan tarihinde üçüncü çocuğunu doğuran Cambridge Düşesi Kate Middleton, tahtın yeni varisinin ismini de geçtiğimiz günlerde koydu.

AİLESİ LOUİS OLARAK ÇAĞIRACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Kensington Sarayı, bebeğin 'Louis Arthur Charles' adını aldığını belirtti. Minik prens; ailesi tarafından ise 'Louis' olarak çağrılacak.

VARİSİN İSMİ İÇİN BAHİSLER OYNANDI

İngiltere'de son ana kadar cinsiyeti belli olmayan varis için çeşitli bahisler açılmıştı. Bebek doğduktan sonra ise ismi üzerine bahisler oynandı. Hatta Albert ismi için 4/11, Arthur ismi için 5/2, Alexander için 8/1, James 9/1, Philip 12/1, ve Louis ismi için 18/1 oranlar ortaya çıkmıştı. Bahislerini Louis üzerine oynayanların da böylece yüzü gülmüş oldu.