Kraliyet düğnüne damga vuran karenin sırrı ortaya çıktı

İngiltere'de gerçekleşen ve yılın düğünü denilen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe prensin eski sevgilisi Chelsy Davy'nin duygusal pozu damgasını vurmuştu.

Davy'nin davete katılması ve yüzünün şekilden şekile girdiği görüntüler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

VEDA KONUŞMASI YAPTI

Davy ve Prens Harry arasında Kraliyet düğününden bir gün önce ilginç bir konuşma yaşandığı belirtildi. İngiliz basınındaki iddialara göre, Harry, eski sevgilisi ve 'ilk aşkı' Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yaptı. İkilinin vedasının duygu dolu olduğu iddia edildi.

O vedanın ardından eski sevgilisini damatlık içerisinde gören Chelsy'nin de duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

32 yaşındaki kadının görüntüsü tartışmalara konu oldu. Bir kısım Chelsy Davy'nin bakışlarıyla alga geçerken, birçok kişi ise genç kadını savundu ve düğüne gitmesinin 'onurlu' bir davranış olduğu yorumunda bulundu.

2003 ila 2010 yılları arasında Prens Harry ile uzun bir ilişki yaşayan genç kadının düğünde çekilen görüntüsünün 'hafif bir kıskançlık' taşıdığı yorumu yapıldı.