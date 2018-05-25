taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.138
USD
4,7796
EURO
5,5932
ALTIN
200,08
PETR
78,5400

Kraliyet düğnüne damga vuran karenin sırrı ortaya çıktı

Kısa bir süre önce evlenen Prens Harry'nin, 7 yıl boyunca birlikte olduğu Chelsy Davy'nin Kraliyet düğünündeki görüntüleri alay konusu olmuştu. O görüntülere ilişikin

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de gerçekleşen ve yılın düğünü denilen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe prensin eski sevgilisi  Chelsy Davy'nin duygusal pozu damgasını vurmuştu.

Davy'nin davete katılması ve yüzünün şekilden şekile girdiği görüntüler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kraliyet düğnüne damga vuran karenin sırrı ortaya çıktı

VEDA KONUŞMASI YAPTI

Davy ve Prens Harry arasında Kraliyet düğününden bir gün önce ilginç bir konuşma yaşandığı belirtildi. İngiliz basınındaki iddialara göre, Harry, eski sevgilisi ve 'ilk aşkı' Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yaptı. İkilinin vedasının duygu dolu olduğu iddia edildi.

O vedanın ardından eski sevgilisini damatlık içerisinde gören Chelsy'nin de duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

Kraliyet düğnüne damga vuran karenin sırrı ortaya çıktı

TARTIŞMA KONUSU OLDU

32 yaşındaki kadının görüntüsü tartışmalara konu oldu. Bir kısım Chelsy Davy'nin bakışlarıyla alga geçerken, birçok kişi ise genç kadını savundu ve düğüne gitmesinin 'onurlu' bir davranış olduğu yorumunda bulundu.

2003 ila 2010 yılları arasında Prens Harry ile uzun bir ilişki yaşayan genç kadının düğünde çekilen görüntüsünün 'hafif bir kıskançlık' taşıdığı yorumu yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

170
Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

87
İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

İngiliz Bakan Boris'i telefonla işlettiler

13
Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi

31
Rugby'de insanlık dışı faul

Rugby'de insanlık dışı faul

12
Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı

16
1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

1 kişi Adana'da iki otomobile takip cihazı taktı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM