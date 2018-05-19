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Kraliyet düğününe baba yasağı

Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle bugün dünyaevine girdi. Düğünden daha çok konuşulan ise Markle'ın ailesinden annesi dışında hiçbir akrabasının katılmaması.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 15:53..
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Kraliyet düğününe baba yasağı

Windsor Şatosu’ndaki St George’s Kilisesi'nde yapılacak olan düğün, Markle'ın ailesinden kimlerin katılacağı, kimlerin katılmayacağı konusuyla hep gündemde kaldı.

"AİLE AİLEDİR"

Markle'ın 2 bin 500 davetli arasından akrabalarına yer vermediği ortaya çıktı.

Markle’ın 52 yaşındaki ablası Samantha Markle’ı davet edilmemesi üzerine isyan etti. Samantha Markle Twitter’dan, “Bu saygısız ve insancıllıktan uzak bir şey. Eğer 2000 yabancı davet ediliyorsa Markle’lar da davet edilmeli” şeklinde not düştü. Abla Markle, “Amcamız, ağabeyi, ben, 30 yıllık arkadaşı, yeğenleri. Yakınlık önemli değil. Aile ailedir!” yorumunu yazdı.

Düğün kararı alındıktan sonra anne ve babasının katılıp katılmayacağı bir gün olsun bile gündemden düşmezken Meghan Markle'in ağabeyi Tom Markle Jr’ın bir gazetede, babasının düğüne davet edilmediği anlatan bir mektup yayınladı.

Kraliyet düğününe baba yasağı

Bu açıklamalardan sonra yükselen dedikodu rüzgarlarına Kensington Sarayı'ndan hemen açıklama gelerek, Markle’ın annesi Doria Ragland ile babası Thomas Markle’ın düğünde bulunacağı ve babasının St. George’s Şapeli’ndeki nikahta kızının yanında yürüyeceği belirtildi.

PARA KARŞILIĞI FOTOĞRAF

Thomas Markle'ın düğüne katılacağınınaçıklamalarının ardından, hazırlıklara başlayan babanın gizli çekilen fotoğrafları basına yansıdı.

Fotoğrafların aslında anlaşmalı olarak çekildiğinin anlaşılmasıyla düğünden hemen önce büyük bir skandal patlak verdi.

Fotoğraflarda Meksika’da yaşayan  Markle, kızının düğünüyle ilgili haberleri okurken, takım elbisesi için ölçü aldırırken ve spor yaparken görülüyordu. Ancak güvenlik kameralarından, bu fotoğrafları çekip hayli yüklü bir meblaya basına satan Jeff Ryner ile baba Thomas Markle’ın birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Kraliyet düğününe baba yasağı

DÜĞÜN GÜNÜ AMELİYAT

Skandal fotoğraflardan sonra Meghan Markle'dan babasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Markle, babasının kalp ameliyatı geçireceği için düğüne katılamayacağı üzerineydi.

Dünya basınında kalp ameliyatının büyük bir kurgu olduğu konuşulurken saray, Meghan'ın, Galler Prensi Charles tarafından Markle Aziz George'un Şapeli'ne getirileceğinden büyük mutluluk duyacağını açıkladı.

Açıklamada "Bayan Markle, Galler Prensi'ni düğün gününde Aziz George'un Şapeli'ne eşlik etmesini istedi. Galler Prensi, Miss Markle'ı Kraliyet Ailesi'ne bu şekilde karşılamaktan memnuniyet duyuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kraliyet düğününe baba yasağı

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