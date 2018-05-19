Kraliyet düğününe David Beckham damgası

Dünya basının da yakından takip ettiği ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü; herkesi büyüledi. Ancak sosyal medya düğünde sadece David Beckham'a odaklandı.

TWİTTER KULLANICILARINDAN DAVİD BECKHAM PAYLAŞIMI

Düğün için yapılan hazırlıklar, davetliler ve hatta Prens Harry ve Meghan Markle bile Beckham'ın yakışıklılığı ve havası yüzünden gölgede kaldı. En çok da Twitter kullanıcıları, Beckham'ın durumuna değindi.

(Twitter'da bir kullanıcı 'David Beckham Kraliyet düğününde rol çaldı' şeklinde bir paylaşım yaptı.)

( Spor basınında ise; 'Üzgünüz Harry, Becks (Beckham) Kraliyet Düğünü'nde 'Maçın Adamı' seçildi.' ifadeleri yer aldı.)