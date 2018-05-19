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Kraliyet düğününe David Beckham damgası

Dünyanın merakla beklediği düğün gerçekleşti. Ancak David Beckham, Kraliyet düğününde adeta rol çaldı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 16:08..
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Dünya basının da yakından takip ettiği ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü; herkesi büyüledi. Ancak sosyal medya düğünde sadece David Beckham'a odaklandı.

Kraliyet düğününe David Beckham damgası

TWİTTER KULLANICILARINDAN DAVİD BECKHAM PAYLAŞIMI

Düğün için yapılan hazırlıklar, davetliler ve hatta Prens Harry ve Meghan Markle  bile Beckham'ın yakışıklılığı ve havası yüzünden gölgede kaldı. En çok da Twitter kullanıcıları, Beckham'ın durumuna değindi.

Kraliyet düğününe David Beckham damgası

(Twitter'da bir kullanıcı 'David Beckham Kraliyet düğününde rol çaldı' şeklinde bir paylaşım yaptı.)

Kraliyet düğününe David Beckham damgası

( Spor basınında ise; 'Üzgünüz Harry, Becks (Beckham) Kraliyet Düğünü'nde 'Maçın Adamı' seçildi.' ifadeleri yer aldı.)

Kraliyet düğününe David Beckham damgası

Kraliyet düğününe David Beckham damgası

Kraliyet düğününe David Beckham damgası

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