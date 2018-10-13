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Kraliyet düğününü yayınlayan BBC: Ne güzel göğüsler

İngiltere'de dün gündem Prenses Eugenie'nin düğünü olurken, töreni canlı yayınlayan BBC büyük bir gafa imza attı.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 09:17..
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu ve tahtın 9 numaralı varisi Prenses Eugenie ile nişanlısı Jack Brooksbank, dün Windsor Şatosu’nda düzenlenen bir törenle evlendi.

OTOMATİK ALTYAZI SİSTEMİ YANLIŞ ANLADI

Düğünü canlı yayımlayan BBC’nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun “Ne güzel gelinlik” sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie’nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi’ne gelişinde, ekranda ‘Ne güzel göğüsler, ona tam olarak uyuyor’ yazısı belirdi.

DALGA KONUSU OLDU

Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı “dress” sözcüğünü, göğüs anlamına gelen “breast” sözcüğüyle karıştırdı. O anlar televizyon başındakilerin dikkatinden kaçmazken, saniyelik anın görüntüsünü alanlar sosyal medyada paylaşarak BBC’nin sistem dolayısıyla yaptığı gafla dalga geçti.

Kraliyet düğününü yayınlayan BBC: Ne güzel göğüsler

KİLİSEDE TÖREN

Prens Harry ile Meghan Markle’ın 19 Mayıs’ta evlendiği kilisede yapılan törene Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleriyle aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi. Töreni halktan 1250 davetli izledi.

Düğünün güvenlik hariç tüm masraflarını ailelerin karşıladığı belirtildi. Ancak düğündeki güvenlik önlemlerinin 2 milyon sterline (15 milyon TL) mal olduğu belirtiliyor.

Monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grup, Prenses Eugenie’in kamu görevi yapmadığını belirterek güvenlik harcamalarını da ailelerin karşılaması çağrısını yaptı.

Kraliyet düğününü yayınlayan BBC: Ne güzel göğüsler

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