Kraliyet gelinleri arasında kıskançlık krizi

Kraliyet ailesinin son bekarı Prens Harry uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Milyonlarca dolara mâl olan düğün kadar Markle gelinliği, yüzüğü, tacı gibi her detay konuşuluyor, muhtelemen yıllar sonra bile konuşulacak.

KRALİYETİN GELİNLERİ

Ancak en çok konuşulan, hatta hakkında programlar yapılan bir konu var ki oldukça ilginç... Meghan Markle'ın taze eşi Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'ın eşi Kate Middleton ile arasındaki bağ... Eltilik bağları üzerinde oldukça ciddi konuşma ve tartışmalar yaratan bir konu.





YENİ GELİN KISKANÇ ÇIKTI

Nasıl olmasındı ki... Aralarındaki keskin farklılııklar gerilimi göstermeye yetiyor. İngiliz medyasına göre evlenerek Edinburgh düşesi olan Meghan'ın Cambridge düşesi olan eltisi Kate'i kıskanıyor. Sebepler ise şöyle sıralanıyor:





GELİNLER SARAYI PAYLAŞABİLECEK Mİ