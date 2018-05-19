Kraliyet gelinleri arasında kıskançlık krizi

Kraliyet ailesinin son bekarı Prens Harry uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlendi. Milyonlarca dolara mâl olan düğün kadar Markle gelinliği, yüzüğü, tacı gibi her detay konuşuluyor, muhtelemen yıllar sonra bile konuşulacak.
KRALİYETİN GELİNLERİ
Ancak en çok konuşulan, hatta hakkında programlar yapılan bir konu var ki oldukça ilginç... Meghan Markle'ın taze eşi Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'ın eşi Kate Middleton ile arasındaki bağ... Eltilik bağları üzerinde oldukça ciddi konuşma ve tartışmalar yaratan bir konu.
YENİ GELİN KISKANÇ ÇIKTI
Nasıl olmasındı ki... Aralarındaki keskin farklılııklar gerilimi göstermeye yetiyor. İngiliz medyasına göre evlenerek Edinburgh düşesi olan Meghan'ın Cambridge düşesi olan eltisi Kate'i kıskanıyor. Sebepler ise şöyle sıralanıyor:
GELİNLER SARAYI PAYLAŞABİLECEK Mİ
- Kate İngiltereli, Meghan Amerikalı... Köklerine bağlı Birleşik Krallık'ta Amerikalı bir gelin olmak bir dezavantaj.
- Kate, evlenmeden oldukça uzun süre önce Kraliyet ailesi ile tanışmış ve samimi diyalog kurmuştu. Kate'in davetiyesinde Kate'den sevgi sözcükleri ile bahsedilirken Meghan'ın davetiyesi oldukça yalın ve resmi bir dille kaleme alınmıştı. Meghan evlilik kararı almadan önce Kraliyet ailesi ile tanışmamış, diğer adıyla Kraliçe Elizabeth'in gözüne girecek zaman bulamamıştı.
- Kate Muhafazakar ve Meghan'a göre asilken, Meghan daha modern ve özgürlükçü. Kate'in evlilik öncesi geçmişi oldukça sade ve yalın, Meghan ise evlenip boşanmış, eski sevgililerinden biri porno yıldızı olan bir kadın. Bunlar da yine Kraliyet Sarayı'nda yeni gelin için dezavantaj yaratan durumlar.
- Üç çocuk sahibi olan Kate kraliçe olacak, bu da demek oluyor ki yeni gelin eltisine reverans yapmak zorunda...