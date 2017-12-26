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Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapan Ukaz Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerine bir yayın politikası kurdu.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 07:48..
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Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretinde sevgi seliyle karşılaştı. Sudan Ulusal Meclisi'ne girişinde tekbir sesleriyle karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

VELİAHT PRENS'E YAKIN GAZETE...

Afirka'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen bu sevgi ve saygı, Suudi Arabistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Suudi Arabistan'da yayın yapan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın Ukaz Gazetesi, yine tartışmalara neden olacak bir habere imza attı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmaktan çekinmeyen gazete, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti üzerinden Osmanlı'ya dil uzattı.

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

HEDEFLERİ SUDAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Sudan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Sudanlıların yaktığı Türk Paşa'nın torunu" olarak nitelendiren gazete, iki ülke arasında ilerleyen ilişkilere zarar vermek istedi.

Sudan'da Erdoğan'a dikkat çeken karşılama müziği VİDEO

OSMANLI'YA İŞGALCİ DEDİLER

Haberde, Osmanlı'nın Sudan'ı işgal ettiğini ve bölgede katliam yaptığı savunuldu.

Devam eden yıllarda Sudan'da bir Türk paşasının yakıldığı iddia edilen haberde, geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini istedi.

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

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