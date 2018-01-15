Kraliyet'in taze çiftine ırkçı yorum

İngiltere'de siyasiler, Meghan Markle ile Prens Harry'nin evlenecek olmalarını kabullenemiyor. Mail on Sunday gazetesi, Marney'nin Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında paylaştığı mesajları yayımladı.

GELİN ÜZERİNDEN IRKÇI YORUM

Bir arkadaşına gönderdiği telefon mesajlarda, Markle'ın kraliyet ailesini lekeleyeceğini ve kuş beyinli olduğunu belirten Marney, "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah" ifadesini kullandı.

25 yaşındaki eski model Marney ayrıca, siyahların çirkin olduğunu savundu. Marney, yazdıklarının ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, UKIP'in bazı üyeleri Bolton'a genel başkanlıktan istifa etmesi ve ilişkisini bitirmesi çağrısı yaptı.

PARTİDEN ATILDI, SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Marney'in mesajlarından dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Boris, mesajların savunulmaz olduğunu belirtirken "Dün gece ilişkimizin romantik unsuru son buldu. Ayrılık konuşmamız her ikimiz için de uzun ve üzücü geçti." dedi.

Bolton'un mesajların parti tarafından öğrenilmesini takiben Marney'in UKIP üyeliğinin hemen askıya alındığını belirtildi.