Kredi borcundan yasal takibe girenlerin sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı Ekim 2017 Raporu’na göre; Ocak-Ekim 2017 döneminde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 762 bin oldu.

BİREYSEL KREDİ BORCUNDAN YASAL TAKİPTE DÜŞÜŞ

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 4,9 artarak 632 bin kişiye düştü.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren toplam kişi sayısı ise yılın 10 aylık döneminde 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 1,1 milyon kişi oldu.