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Kredi kartı borcu için para vermeyen anneannesini öldürdü

Adana'da evinde ölü bulunan 83 yaşındaki Elif Tul'u öldüren torunu İsmail Canik'in, cenaze evden çıkarılırken ağladığı öğrenildi.

DHA | 23.04.2018 - 07:35..
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Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da yalnız yaşayan Elif Tul'dan (83) iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açamayan Tul'un yakınları polisi aradı.

Kredi kartı borcu için para vermeyen anneannesini öldürdü

ÖLDÜ DİYE AĞLADI

Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride, Elif Tul'un cesedi bulundu. Bu sırada olay yerinde olan yaşlı kadının torunu İsmail Canik de "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Tul'un yakınlarını, komşuları sakinleştirdi.

Kredi kartı borcu için para vermeyen anneannesini öldürdü

CEBİNDEKİ BİN LİRASININ ALINDIĞI FARK EDiLDİ

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Tul'un yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Polis, evdeki kapılarda zorlanma olmadığı ve yaşlı kadının cebindeki bin lirasının çalındığını saptaması üzerine harekete geçti. Ekipler, katil zanlısının yakınlarından biri olabileceğini değerlendirerek araştırma başlattı, ancak olayın cinayet olduğunu kimseye söylemedi.

Kredi kartı borcu için para vermeyen anneannesini öldürdü

"KREDİ KARTI BORCUM VARDI"

Yaşlı kadının yakınları tek tek sorguya alındı. İşsiz olan torunu İsmail Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergileyip, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.

Canik, emniyetteki çapraz sorguda anneannesini öldürdüğünü itiraf etti. 4 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öne süren İsmail Canik, "Borcumdan dolayı eşimle kavga ettik. İşsiz olduğum için, anneannemin yanına giderek 500 lira borç istedim. Parayı vermeyince çarşafla boğdum. Olaydan sonra, sürekli evin önünden geçtim" dedi.

Kredi kartı borcu için para vermeyen anneannesini öldürdü

ZANLI TUTUKLANDI

Boğduğu anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döken ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul eden İsmail Canik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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