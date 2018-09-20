Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

İstanbul'daki yeni havalimanının ev sahipliği yapacağı Türkiye'nin ilk teknoloji festivalinin paydaşlarından Gençlik ve Spor Bakanlığı, festivale 42 ilden 10 bin gencin katılımını sağlayacak.

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Van'da kaybolan çocuk evde bulundu

Van'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk için adeta herkes seferber oldu. Jandarma, polis, AFAD ve mahallelinin birlikte aradığı çocuk evin dolabından çıktı.