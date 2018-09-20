Kredi kartı kullanımında gelecek yeni faizler belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kartlarında azami faiz oranlarını yükseltmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AZAMİ AKDİ FAİZ YÜZDE 2,25 OLDU
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’den 2,25’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62’den 1,80’e yükseltildi.
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52’den 2,75’e çıkarıldı. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12’yken 2,30 olarak yeniden belirlendi.
1 KASIM'DA BAŞLIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek yeni tarife, 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girecek..