taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.626
USD
4,6098
EURO
5,3991
ALTIN
185,97
PETR
76,7600

Kredi kartı limitini azaltma yönetmeliği değişti

Kart çıkaran kuruluşlar limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan isteyecek.

AA | 06.07.2018 - 13:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber

BDDK'nın, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin'de uyguladığı yenilikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlerin yer alındığı bölümde değişikliğe gidildi.

Kredi kartı limitini azaltma yönetmeliği değişti


Değişiklik kapsamında, kart hamillerinin haklarına "kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak" da eklenerek, yeni madde şu şekilde belirlendi:

"Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur."

Söz konusu madde, yönetmelikte daha önce, "Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur." şeklinde yer alıyordu.

AÇIK BEYAN ZORUNLU OLDU

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik doğrultusunda, sözleşme değişikliklerine ilişkin hükümlere yeni bir madde de eklendi.

Eklenen madde ile kart çıkaran kuruluşların limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alması zorunlu kılındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

175
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

192
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

95
Cumhur İttifakı devam edecek

Cumhur İttifakı devam edecek

63
Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

111
Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

104
Venezuela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

Venezuela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM