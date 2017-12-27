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Kredi kartıyla online alışverişe onay şartı başlıyor

Kullanıcılar bu tarihe kadar bankalarına onay vermediği takdirde kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak.

AA | 27.12.2017 - 07:54..
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Kredi kartıyla online alışverişe onay şartı başlıyor

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.

31 ARALIK SON

Mevcut kartlar için ise son gün 31 Aralık 2017. Bu tarihe kadar kart sahiplerinin online alışveriş için bankalarına onay vermesi gerekiyor.

KARTINIZ ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Süre daralıyor. Bankalara önemli bir görev düşüyor. Bankaların müşterilerini bilgilendirip kredi kartından alışverişe devam edecekleri pratik çözümler sunmaları gerekiyor. İnternetten alışverişe devam etmek isteyen tüm kullanıcılar, bankalarıyla irtibata geçip onay verdiklerinde eskisi gibi alışverişlerini yapabiliyor. Tüketicilerin 31 Aralık’a kadar kartlarını alışverişe açtırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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