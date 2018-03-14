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Kredi kartları akaryakıta çalıştı

Kredi kartlarıyla yapılan akaryakıt alışverişleri, harcama dağılımında sürekli artış eğiliminde.

AA | 14.03.2018 - 14:45..
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Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20 artarak 61 milyar 441 milyon 200 bin liraya yükseldi.

Akaryakıt istasyonlarında 2016'da 355 milyon 744 bin 756 olan kartla işlem sayısı, geçen yıl 405 milyon 288 bin 983'e ulaştı.

Kredi kartları akaryakıta çalıştı

EN YÜKSEK HARCAMA AĞUSTOS'TA

Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında en fazla harcama ağustos ayında gerçekleşti. Ağustosta istasyonlarda banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama miktarı 5 milyar 862 milyon 900 bin lira oldu.

Ağustosta kredi kartlarıyla 5 milyar 64 milyon 300 bin lira, banka kartlarıyla ise 798 milyon 600 bin lira harcandı. Söz konusu ayda banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem sayısı ise toplam 39 milyon 964 bin 328 oldu.

Kredi kartları akaryakıta çalıştı

HARCAMALAR ŞUBAT'TA KISILDI

Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında en az harcama şubat ayında gerçekleşti. Şubatta istasyonlarda banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama miktarı 4 milyar 213 milyon 510 bin lira oldu. Bu ayda kredi kartlarıyla 3 milyar 789 milyon 300 bin lira, banka kartlarıyla ise 424 milyon 210 bin lira harcandı.

Söz konusu ayda banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem sayısı ise toplam 27 milyon 960 bin 997 oldu. Söz konusu ayda kredi kartlarıyla 21 milyon 640 bin 215 işlem yapılırken, banka kartlarıyla da 6 milyon 320 bin 782 işlem gerçekleştirildi.

Kredi kartları akaryakıta çalıştı

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