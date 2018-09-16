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Kredi kartlarında azami faiz oranları artırıldı

Aylık azami akdi faiz oranı 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2.75'e çekildi.

İHA | 16.09.2018 - 10:35..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  bugün yayınladığı basın duyurusunda kısa vadeli kredi gereksinimi olan kişilere kredi kartı yerine tüketici kredisi kullanma yolunda tavsiye yapıldı.

1 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle: "1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.80, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.30 olarak belirlenmiştir.

Kredi kartlarında azami faiz oranları artırıldı

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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