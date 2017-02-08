taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.958
USD
3,7385
EURO
3,9820
ALTIN
148,82
PETR
54,8600

Kredi kartlı borçluları azaldı

Bireysel kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 975 bin kişi oldu.

08.02.2017 - 14:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

kredi kartı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Aralık 2016 Raporu yayımlandı.

BORÇLU SAYISI YÜZDE 3 DÜŞTÜ

Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 321 bin oldu. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla hazırlanan veriler dikkate alındığında, 2016'da bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak 727 bin olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da söz konusu dönemde yüzde 3 düşüşle 975 bin oldu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

127
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

176
İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

265
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

61
PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

44
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

32
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM