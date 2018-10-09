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Kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim

Bankalar 1 ağustostan itibaren geçerli olmak üzere kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacak.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 15:02..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ KARAR 1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Burada kredi faizleriyle ilgili önemli bir kararı da açıklayan Bakan Albayrak şunları söyledi:  "Bankaların 15 milyon lira altındaki ödemelerin yapılandırılması tavsiyesine teşekkür ediyoruz. Normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımız da enflasyonla mücadele konusunda bir beyanda bulundular. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız, yüksek faizle kullandırılan kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacaklarını söylediler, teşekkür ediyoruz.

"STOKÇULARLA ETKİN MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Hal yasası ekim ayı içinde Meclis'te görüşülecek komisyonculuk kaldırılacak. Stokçularla etkin mücadele devam edecek. ALO 175 hattı üzerinden şikayetler alınıyor."

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