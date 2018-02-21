Kredili konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yıın aynı ayına göre yüzde 1.7 artışla 97 bine çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL YİNE İLK SIRADA

İstanbul 16 bin 336 konut satışı ve yüzde 16.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut satışı ve yüzde 6.0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 5 konut ile Hakkari ve 35 konut ile Bayburt oldu.

OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 0,3'LÜK ARTIŞ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.1 artarak 68 bin 341 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.3 artarak 44 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.7 oldu.

2017'YE GÖRE KONUT SATIŞI ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 52 bin 656'ya çıktı. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 844 konut satışı ve yüzde 16.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54.1 oldu. Ankara 6 bin 284 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 503 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 1742 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artarak 1,742 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak’ta ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 427 konut satışı ile Antalya, 161 konut satışı ile Bursa, 90 konut satışı ile Yalova ve 82 konut satışı ile Trabzon izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAKLILARA YAPILDI

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 272 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 160 konut ile Suudi Arabistan, 124 konut ile Afganistan, 121 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Kuveyt izledi.