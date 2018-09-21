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Kremlin: ABD'nin yaptırımları ilişkilere zarar veriyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar hakkında bilgi verdi.

AA | 21.09.2018 - 17:55..
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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov başkent Moskova’da, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını ve Rusya’dan savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin’e yaptırım kararını gazetecilere değerlendirdi.

"İKİLİ İLİŞKİLERE ZARAR VERİYOR"

ABD’nin yaptırım kararıyla karşılıklı ilişkileri zedelediğine işaret eden Peskov, “Bu tür eylemler hasmanedir ve zaten verimsiz bir durumdaki ikili ilişkilere daha da fazla zarar veriyor.” diye konuştu.

ABD’yi, yaptırımlar aracılığıyla haksız rekabet unsuru yaratmakla da suçlayan Peskov, “ABD, silah ihracatında ana rakibini piyasadan uzaklaştırmak için uluslararası ticaret ilkelerine aykırı yöntemleri kullanmaya çalışıyor. Rus savunma sanayisi ürünleri son derece rekabetçi ve çoğu zaman da fazla rekabetçi bir konumdadır.” değerlendirmesini yaptı.

Kremlin: ABD'nin yaptırımları ilişkilere zarar veriyor

"YAPTIRIMLAR YENİ DEĞİLDİ"

Washington’un “yaptırım histerisine” tutulduğunu savunan Peskov, “Dün açıklanan yaptırımlar da aslında yeni değildi. Amerikalılar genellikle bir duyuru yaparlar, sonra bir daha, sonra bir tane daha yaparlar. Ondan sonra da yaptırımı uygularlar. Dolayısıyla bu tehditleri analiz ederek riskleri en aza indirmek için vaktimiz oluyor.” dedi.

Peskov, ABD’nin yaptırımlarına mütekabiliyet gereği yanıt vermek konusunda niyetli olduklarını da sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Rusya’da askeri ve istihbarat alanlarında görevi bulunan 30 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirilmişti. ABD aynı zamanda Rusya’dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4’üncü nesil savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığına bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine de yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

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