Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

KREMLİN: TÜRK PARTNERLERİMİZİN VERDİĞİ KOORDİNATLARI VURDUK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin, Suriye'nin El Bab kasabasında 3 Türk askerinin yaşamını yitirmesine yol açan hava operasyonuna ilişkin olarak, "Olay aydınlatılmaya çalışılıyor. Bütünüyle istem dışı meydana gelen bir kaza. Uçaklarımız, Türk partnerlerimizin verdiği koordinatlara göre hareket etti, orada Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün yapılan telefon görüşmesinin yapıcı geçtiğini söyleyen Peskov, liderlerin El Bab'da yaşanan olayı uzun süre ele aldığını da ifade etti.