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Kremlin: Rusya Suriye’nin bağımsızlığını koruyacak

Rusya Devlet Başkanı Putin yayınladığı yeni yıl mesajında Rusya'nın Suriye’nin bağımsızlığını koruma çalışmalarına verdiği desteği sürdüreceğini belirtti.

DHA | 30.12.2017 - 17:09..
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl kutlaması için görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Esad’a, Rusya’nın Suriye’nin bağımsızlığını koruma çalışmalarına verdiği desteği sürdüreceğini söyledi.

HER TÜRLÜ YARDIM SÜRDÜRÜLECEK

Açıklamada, Putin’in, Rusya’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü, devlet egemenliğini ve birliğini korumak için, politik bir çözüm sürecinin geliştirilmesi ve Suriye ulusal ekonomisini yeniden kurma çabalarında her türlü yardımı sürdüreceğini söylediği belirtildi.

KALICI OLACAK

Putin önceki günlerde, Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri birliklerini geri çekmeye başladığını, ancak Hmeymim Hava Üssü ve Tartus’ta bulunan donanma üssünün bölgede kalıcı olacağını duyurmuştu.

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