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Kremlin: Suriye'den çekilmek bir gün sürmez

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye'den çekilme açıklamasının ardından Kremlin sözcüsü Peskov, çekilmenin ne kadar süreceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 17:06..
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Putin'in çekilme kararını Kremlin adına gazetecilere değerlendiren Peskov, Suriye’deki Rus güçlerinin çekilmesinin ne kadar süreceği yönündeki bir soru karşısında "bir gün sürmez" ifadelerini kullandı.

TARTUS VE HMEYMİM SABİT KALACAK

Bu işlemin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçınan Peskov, "Putin özellikle Hmeymim ve Tartus’ta üslerimizin kalacağını belirtti" sözlerini de ekledi.

Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde Suriye'deki terörist gruplara 2015'ten beri operasyon düzenleyen Rus hava güçlerinin konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü ziyaret eden Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir vermişti.

 


 

 


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