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Kremlin Türkiye ile aranın açıldığı iddialarını yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırı ile Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiyi bozduklarını belirtmişti. Kremlin bu iddiaları reddederek yalanladı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 15:21..
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Kremlin Türkiye ile aranın açıldığı iddialarını yalanladı

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Ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırının Rusya ve Türkiye'nin arasını açmadığını söyledi.

"FARKLI GÖRÜŞLER ENGEL DEĞİL"

Peskov Macron'un ifadelerini değerlendirmesi istenince, "Moskova ve Ankara'nın görüşlerinin bir dizi konuda birbirinden farklılık gösterdiği kimse için sır değil. Fakat bu durum, görüş alışverişi yapmaya ya da görüşlerimizdeki bu farklılıkları tartışmaya devam etmemizi engellemiyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü şöyle devam etti: "En önemlisiyse, bu farklılıklar, büyük ekonomik projeler ve diğer çeşitli projelerde işbirliğimizi pek çok açıdan geliştirmemize yansımıyor."

MACRON'UN YALANLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye saldırarak Türkiye'yi Rusya'dan ayırdığı yönünde "politik" yalanlar söylemişti.

Ankara'nın saldırıya onay verdiği için Türkiye ile Rusya'nın arasını bozduğunu ileri süren Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler" ifadeleriyle yalan asılsız iddialarda bulunmuştu.

 

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