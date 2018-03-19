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Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Rusya'da milyonlarca seçmenin sandık başına gitmesiyle gerçekleştirilen seçimde kazanan Vladimir Putin oldu. Devlet Başkanı Putin aldığı yüzde 76 oy oranı ile koltuğunu 4'üncü kez korudu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 09:32..
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Rusya'da gerçekleştirilen genel seçimler sonuçlandı. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Vladimir Putin 4'üncü kez başkanlık koltuğuna oturacak.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

GENİŞ KATILIM, YÜKSEK FARK

Aylar öncesinde başlatılan seçim çalışmalarına bağımsız aday olarak katılan Vladimir Putin için beklenen oy oranı yüzde 60 düzeyindeydi. Kremlin’in politikalarına yönelik “halkoylaması” olarak görülen seçimlerçok önem verilen katılım oranı ise yüzde düzeyinde gerçekleşti.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Yaklaşık 109 milyon seçmenin kayıtlı bulunduğu Rusya'da açılan sandıklardan çıkan oy miktarı resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76 ile Vladimir Putin leyhinde oldu. En yakın rakibine yüzde 60 fark atan Putin, başkanlıkta 4'üncü dönemine girmeye hak kazandı.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

EN UZUN BAŞKANLIK, EN ÇOK OY

Vladimir Putin'in aldığı yüzde 76 oranındaki oy tarihin en yüksek sonuçlarından biri oldu. En yakın rakibine yüzde 60 fark oluşturan Putin, aldığı bu oy rakamı ile en uzun başkanlık yapan Rus lideri oldu.

Vladimir Putin göreve geldiği 1999 yılından bu yana, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Josef Stalin’den sonra, 19 yıllık iktidarıyla Rusya’nın en uzun süre görev yapan lideri oldu.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE HİLE "BAHANESİ"

Vladimir Putin'in en yakın rakibi ile arasında yüzde 60 dolayında bir fark oluşturması, muhalif adaylarda da hile tartışmalarını beraberinde getirdi. Putin'in aldığı 52 milyon oyun içerisinde hileli pusulaların da buluduğunu belirten muhalif adaylar, yolsuzluk ihbarları yapacaklarını beyan ettiler.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

KIRIM YÜZDE 92 PUTİN DEDİ

seçimlerin 18 Mart'ta düzenleniyor olmasının bir önemi var. Zira bu tarih, Kırım'ın, Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmesi sonrası Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıldönümüne denk geliyor.

Putin'in ne kadar oy alacağı merak edilen bir konu olsa da bir diğer tartışmalı konu Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'dan Putin'e çıkacak oy miktarı olmuştu. Tartışmaların odağındaki Kırım, henüz resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 92,14 oranında tercihini Putin'den yana kullandı.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

-12 DERECEDE ZAFER KONUŞMASI

Rusya'nın sovyet diktatörü Stalin'i geçerek en uzun görev yapan lideri olan Vladimir Putin, seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasıyla Kızıl Meydan'da adeta gövde göserisi gerçekleştirdi.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kızıl Meydan'da Kızılordu korosunun ardından sahneye çıkan Putin hem Ruslara hem de dünyaya dünyayaseslendi. Rus lider, - 12 derece soğuğa rağmen 30 bin kişilik destekçilerine hitap etti.Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Putin, “Bu soğuk gecede buraya toplandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte Rusya adına önemli işler yapacağız” dedi. Elde ettiği sonucun daha dinamik çalışmak için ilham verdiğini söyleyen Rus lider, “Rusya’nın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için el ele vererek büyük Rusya için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

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