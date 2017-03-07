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Kremlin'den 10 Mart'taki görüşmeyle ilgili açıklama geldi

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in 10 Mart'ta yapacağı görüşmenin detaylarını yazılı olarak açıkladı.

07.03.2017 - 12:52
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan 10 Mart'taki görüşmelerinde Rusya-Türkiye ilişkilerini her yanıyla ele alıp ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin canlandırılması üzerinde duracak.

FİKİR ALIŞVERİŞİ DE YAPILACAK

Liderlerin gündeminde Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı gibi ortak projeler olacak.

Putin ve Erdoğan'ın ayrıca, ülkelerinin uluslararası terörizmle mücadelede ve Suriye krizinin çözümündeki işbirliğinin geleceği olmak üzere güncel bölgesel sorunlar konusunda fikir alışverişi yapması bekleniyor. Görüşmenin sonucundaysa bir dizi belge imzalanması planlanıyor.

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