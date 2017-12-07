taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.996
USD
3,8676
EURO
4,5592
ALTIN
155,96
PETR
61,4600

Kremlin'den ABD'nin Kudüs kararına değerlendirme

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiği karar, Kremlin'den de tepki gördü. Kremlin ABD'nin kararını 'güçlü bir şekilde' kınadıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 07.12.2017 - 15:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Dün akşam Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Kremlin'den de yanıt buldu.

ORTA DOĞU'YU KARIŞTIRACAK HAMLE

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak belirlemenin Orta Doğu'yu daha da karmaşık hale getireceğini belirtirken, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımanın büyük bir hata olduğunu belirtti. Ayrıca Kremlin'in, dünya çapında güçlü bir kınama kararı aldıkları açıklandı.

ÇÖZÜME KATKI SUNMAYACAK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın kararının Ortadoğu'da çözüme katkı sağlamayacağını, aksine bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Peskov, "Trump'ın açıklamasının ardından bölgede gerilim yaşanması endişe veriyor. Bu kararın Ortadoğu'da çözüm için bir katkı sunmayacağını, aksine uluslararası toplumda bölünmeye yol açacağını düşünüyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
'Süper Putin' sergisi
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Çağdaş Sanat Müzesi’nde (UMAM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temalı ‘Süper Putin’ sergisi açıldı.
Macron: Cezayirlilerin kafataslarını iade edeceğiz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendilerinde bulunan Cezayirli direnişçilere ait olduğu belirlenen kafataslarını teslim edeceklerini söyledi.
Putin bu akşam Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacak 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin telefonda görüşeceğini açıkladı.
Köylülerin viagra isyanı
Viagra ilacının üretildiği Ringaskiddy köyü sakinleri, fabrikadan yayılan kokunun erkekleri etkilemesinden dolayı isyan etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina’da

134
Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

70
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

38
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

91
Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

Atina'da Erdoğan ile Pavlopulos arasında Lozan diyaloğu

113
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

94
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM