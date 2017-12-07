Kremlin'den ABD'nin Kudüs kararına değerlendirme

Dün akşam Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, Kremlin'den de yanıt buldu.

ORTA DOĞU'YU KARIŞTIRACAK HAMLE

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak belirlemenin Orta Doğu'yu daha da karmaşık hale getireceğini belirtirken, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımanın büyük bir hata olduğunu belirtti. Ayrıca Kremlin'in, dünya çapında güçlü bir kınama kararı aldıkları açıklandı.

ÇÖZÜME KATKI SUNMAYACAK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın kararının Ortadoğu'da çözüme katkı sağlamayacağını, aksine bölgedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Peskov, "Trump'ın açıklamasının ardından bölgede gerilim yaşanması endişe veriyor. Bu kararın Ortadoğu'da çözüm için bir katkı sunmayacağını, aksine uluslararası toplumda bölünmeye yol açacağını düşünüyoruz" dedi.