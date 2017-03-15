Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi gönderilmesini görüştükleri belirtilmişti.
PUTİN-ERDOĞAN S-400 KONUSUNDA ANLAŞTI
Görüşme sonrası Kremlin Sözcüsü Peskov'dan yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın S-400 konusunda anlaştığı duyuruldu.
S-400'LER İÇİN RUSYA'YLA İMZA ATAN İLK ÜLKE ÇİN OLMUŞTU
Diğer yandan Türkiye, S-400 bataryaları satın alması halinde, bir Rus savunma sisteminin konuşlandığı ilk NATO ülkesi olmayacak. Zira Yunanistan'ın Girit Adası'nda S-300 savunma sistemleri bulunuyor.
S-400 sistemleri için Rusya ile anlaşma imzalayan ilk yabancı ülke Çin, ikinci ülkeyse Hindistan olmuştu.