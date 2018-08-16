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Kremlin'den Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi açıklaması

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov üçüncü Putin, Erdoğan, Ruhani zirvesi hakkında açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 12:14..
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Kremlin'den Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi.

4'LÜ ZİRVE DE HENÜZ ANLAŞILAMADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımıyla gerçekleştirileceğini söylediği 4’lü görüşmenin henüz gündemde olmadığını, üzerinde anlaşılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımıyla İstanbul’da 4’lü bir zirve gerçekleştirileceğini söylemişti.

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