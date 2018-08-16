Kremlin'den Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi açıklaması

Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

1 Fatih Terim: Transferi de mi ben yapayım Fatih Terim, beklediği transferleri henüz yapamayan yönetime sitem etti. Bir an önce takviye yapılmasını istedi.

2 Düğün magandalarına ceza kanundan geçecek CHP Burdur Milletvekili Furkan Toprak, havaya ateş açanların cezasının arttırılmasını istedi.

3 Bastonları taş işçiliğiyle süslüyorlar Baston ustası Cumali Birol, yaşlı ceviz ağaçları ile manda sığır ve koç boynuzu kullanarak yaptığı bastonları zümrüt, yakut gibi taşlarla, sedef ve ebruli ile süslüyor.

4 Gökçeada'da feribot karaya oturdu Kabatape'den- Gökçeada'ya hareket eden feribot teknik arıza nedeniyle yoluna devam edemedi.

5 Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temas sırasında bir asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.

6 İyilikder İyilikder