taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8623
Euro
6.78055
Altın
1220.66
Borsa
96770.06
Gram Altın
230.444

Kremlin'den Fener Rum Patrikhanesine tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Fener Rum Patrikhanesinin,Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebini kabul etme kararını endişeyle karşıladıklarını bildirdi

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 14:43..
  1. Haberler
  2. Dünya

QWE

Rusya patrikhane ve kiliselerin ayrılma talebiyle çalkalanıyor. Fener Rum Patrikhanesinin,Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesinden ayrılma talebi tartışma konusu oldu.

ORTADOKS DÜNYASI BÖLÜNME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararın, Ortodoks dünyasını bölebileceğini öne sürdü.

Rus Ortodoks Kilisesinin söz konusu karara ilişkin sert tepki gösterdiğini anımsatan Peskov, “ Kremlinde bu bakış açısını paylaşıyor. Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan kararı endişeyle karşılıyoruz.” dedi.Fener Rum Patrikhanesi, üç gün devam eden istişare toplantısının ardından dün, Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bağımsızlık talebini kabul etme kararı almıştı.

BAĞIMSIZ KİLİSE TALEBİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, nisan ayında İstanbul'a yaptığı ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna'nın " Rusya'dan bağımsız kilise" kurma meselesini görüşmüştü.Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Ukrayna Parlamentosunda, Rusya'dan bağımsız Ukrayna kilisesinin kurulması hususunda Fener Rum Patrikhanesine başvuru yapılması ile ilgili bir karar kabul edilmişti.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Savcının Brunson talebi

Savcının Brunson talebi

1218
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

131
81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

232
Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

154
Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

324
İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

İran'da düşen jetin kokpitinde yaşananlar ortaya çıktı

55
Trump, Cemal Kaşıkçı olayının peşini bıraktı

Trump, Cemal Kaşıkçı olayının peşini bıraktı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM