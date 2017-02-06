Kremlin'den Fox News'e özür dile uyarısı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly, "Putin bir katil" deyince çıkışta bulunarak "Pek çok katil var. Bizde de çok katil var. Ülkemizin o kadar masum olduğunu mu düşünüyorsun?" cevabını vermişti.

Trump İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak niteleyerek, önceki yönetimin Tahran'la imzaladığı anlaşmayı "hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma" diye eleştirmişti.

"PUTİN BİR KATİL" SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ

Kremlin, Fox News yayınına çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile gazeteci Bill O’Reilly arasında geçen konuşmalara dair açıklamalarda bulundu.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada O’Reilly'nin, "Putin bir katil" sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, Fox News'in bu sözlerden ötürü özür dilemesi gerektiği bildirildi.

"İRAN TERÖRİST BİR ÜLKE"

Kremlin ayrıca, Trump'ın 'İran terörist bir ülke' açıklamasına da 'Trump'la aynı fikirde olmadıkları' yanıtını verdi.